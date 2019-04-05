Рене Фазель: «КХЛ приняла верное и храброе решение. Не могу представить, что НХЛ сможет играть в этом сезоне»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

«КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно.

Единственная лига, сезон в которой не завершен – это (на самом деле сезон еще продолжается в чемпионате Беларуси – прим. Sports.ru). Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне.

Если вы хотите играть в следующем сезоне, то нынешний сезон надо отменять и завершать. КХЛ приняла верное и храброе решение», – сказал Фазель.

КХЛ завершила сезон из-за коронавируса

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