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    Александр Кожевников: «Пока что в плей-офф сюрпризов нет, все ожидаемо»

    Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Викторович Кожевников

    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Сюрпризов нет, все ожидаемо. Команды, которые должны биться, равные по силе, особенно на Востоке. Они и бьются, а остальные команды, которые имеют и финансовые возможности, они и сильнее.

    Конечно, соперники посопротивляются, но все равно запас мастерства и длина скамейки будут играть свою роль.

    Семь матчей трудно вытянуть командам, которые не обладают ресурсами этими.

    Самые интересные противостояния – Уфа с «Авангардом» и «Автомобилист» побьется с «Металлургом», – сказал Кожевников.

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