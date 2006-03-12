Александр Кожевников: «Пока что в плей-офф сюрпризов нет, все ожидаемо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте розыгрыша Кубка Гагарина.

«Сюрпризов нет, все ожидаемо. Команды, которые должны биться, равные по силе, особенно на Востоке. Они и бьются, а остальные команды, которые имеют и финансовые возможности, они и сильнее.

Конечно, соперники посопротивляются, но все равно запас мастерства и длина скамейки будут играть свою роль.

Семь матчей трудно вытянуть командам, которые не обладают ресурсами этими.

Самые интересные противостояния – Уфа с и «Автомобилист» побьется с «Металлургом», – сказал Кожевников.