Артем Лукоянов: «У нас по каждому игроку «Амура» есть персональная информация»

Нападающий Артем Лукоянов рассказал о победе над «Амуром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Если показалось, что мы выиграли легко, то по себе могу сказать, что было волнение, боялись первого матча.

Когда ты боишься соперника – ты уважаешь его. С первых минут вышли, начали играть, бежать в атаку. Давно такого хоккея не было, как сегодня – всё четко, все вместе.

Они пытались нас провоцировать, но ни в коем случае нельзя на это реагировать, потому что это сбивает темп, выводит из себя.

Они каждую игру будут так делать – мы должны держать себя в руках.

– В первом периоде много бросали под ловушку Метсоле, а во втором – под блин. Это тренерское указание?

– Тренеры работают, подсказывают нам, куда лучше бросать. У нас по каждому игроку есть персональная информация.

Мы стараемся играть проще в нападении: если есть момент – нужно бросать.

В плей-офф вязкая игра: все вперед, если контролируешь шайбу, значит, меньше будешь играть в обороне, – сказал Лукоянов.