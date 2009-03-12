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    Артем Лукоянов: «У нас по каждому игроку «Амура» есть персональная информация»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Артем Лукоянов Юха Метсола

    Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о победе над «Амуром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Если показалось, что мы выиграли легко, то по себе могу сказать, что было волнение, боялись первого матча.

    Когда ты боишься соперника – ты уважаешь его. С первых минут вышли, начали играть, бежать в атаку. Давно такого хоккея не было, как сегодня – всё четко, все вместе.

    Они пытались нас провоцировать, но ни в коем случае нельзя на это реагировать, потому что это сбивает темп, выводит из себя.

    Они каждую игру будут так делать – мы должны держать себя в руках.

    – В первом периоде много бросали под ловушку Метсоле, а во втором – под блин. Это тренерское указание?

    – Тренеры работают, подсказывают нам, куда лучше бросать. У нас по каждому игроку есть персональная информация.

    Мы стараемся играть проще в нападении: если есть момент – нужно бросать.

    В плей-офф вязкая игра: все вперед, если контролируешь шайбу, значит, меньше будешь играть в обороне, – сказал Лукоянов.

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