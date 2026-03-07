Молодежные сборные России по гандболу будут допущены до международных стартов, сообщил Шишкарев: «Решение принято. Об этом скоро должно быть объявлено»

Молодежные сборные России по гандболу допустят до международных соревнований.

Юношеские и молодежные сборные России по гандболу будут допущены до участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Ранее он заявлял, что международная федерация (IHF) должна рассмотреть вопрос о возвращении команд.

«Решение о возвращении юношеских и молодежных сборных на международную арену принято. Ищут решения для технического оформления этого вопроса. Об этом должно быть скоро объявлено», – сказал Шишкарев.

«Команды будут допущены с флагом и гимном. Сейчас будем смотреть календарь, но, вероятно, мы можем вернуться уже на чемпионаты Европы и мира, а также на другие крупные турниры. Также в зависимости от того, где они будут проходить», – отметил Шишкарев.

Российские гандболисты были отстранены от турниров в 2022 году.