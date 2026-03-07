  • Спортс
Молодежные сборные России по гандболу будут допущены до международных стартов, сообщил Шишкарев: «Решение принято. Об этом скоро должно быть объявлено»

Молодежные сборные России по гандболу допустят до международных соревнований.

Юношеские и молодежные сборные России по гандболу будут допущены до участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Ранее он заявлял, что международная федерация (IHF) должна рассмотреть вопрос о возвращении команд.

«Решение о возвращении юношеских и молодежных сборных на международную арену принято. Ищут решения для технического оформления этого вопроса. Об этом должно быть скоро объявлено», – сказал Шишкарев.

«Команды будут допущены с флагом и гимном. Сейчас будем смотреть календарь, но, вероятно, мы можем вернуться уже на чемпионаты Европы и мира, а также на другие крупные турниры. Также в зависимости от того, где они будут проходить», – отметил Шишкарев.

Российские гандболисты были отстранены от турниров в 2022 году. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Недавно волейбол вернулся, вот сейчас гандбол- потихоньку - полегоньку. Надеюсь, тенденция продолжится.
Ответ Дмитрий_1117095800
Недавно волейбол вернулся, вот сейчас гандбол- потихоньку - полегоньку. Надеюсь, тенденция продолжится.
Спасибо Трампу
Ответ Дмитрий_1117095800
Недавно волейбол вернулся, вот сейчас гандбол- потихоньку - полегоньку. Надеюсь, тенденция продолжится.
Ждем хоккей, до декабря и мчм еще время есть!)
Хорошо, если в игровых видах спорта юниоры и молодёжка начнут выступать с этого года или со следующего на МС.
Ответ Док Аксель
Хорошо, если в игровых видах спорта юниоры и молодёжка начнут выступать с этого года или со следующего на МС.
Взрослая сборная по водному поло уже допущена до МС
Отлично!!! Надо быстрее им делать следующий шаг и допустить взрослых!!! Это очень важно. Очень жду !!!
представляю с какими слезами местные дети читают такие новости, они ведь 3 года последних тут с пеной у рта утверждали что сидеть нам без мирового спорта минимум до 2035 года, черные дни наступили для бедолаг
Ответ Тюменский медвежонок
представляю с какими слезами местные дети читают такие новости, они ведь 3 года последних тут с пеной у рта утверждали что сидеть нам без мирового спорта минимум до 2035 года, черные дни наступили для бедолаг
Комментарий скрыт
Ответ Тюменский медвежонок
представляю с какими слезами местные дети читают такие новости, они ведь 3 года последних тут с пеной у рта утверждали что сидеть нам без мирового спорта минимум до 2035 года, черные дни наступили для бедолаг
Ну еще не факт, может получиться в стиле "Жалует царь да не жалует псарь" -). Могут визы не дать, бойкот устроить, или руководство откатит как уефа пытался молодежку вернуть, но им пригрозили санкциями.
Хорошо, что командные виды спорта возвращаются, там и хоккей с футболом должны подойти (надеюсь на это).
Сначала допустят параотлетов. Затем молодежь . Затем остальных .Это «дорожная карта» нашего спорта на годы вперед . Нужно добиваться возврата наших хоккеистов и футболистов.
Настоящий прорыв будет, когда хоккеистов допустят до молодежного ЧМ. И в футболе, когда хотя бы юноши начнут соревноваться
Ждем комментариев потужных
Возникает вопрос - чем молодежные отличаются от взрослых? Почему первым можно, а вторым - нельзя? Как это вообще обосновывается.
