Чемпионат Европы по гандболу. 1/2 финала. Германия обыграла Хорватию, Дания одолела Исландию
Германия обыграла Хорватию в 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу.
30 января в Дании прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу, а также матч за 5-6 места.
Чемпионат Европы
Хернинг, Дания
Мужчины
Плей-офф
1/2 финала
Германия – Хорватия – 31:28 (17:15)
Дания – Исландия – 31:28 (14:13)
Матч за 5-6-е места
Португалия – Швеция – 36:35 (16:16)
Интересный первый тайм прошёл, в равной борьбе на хорошим скоростях. Немцы на один, два мяча вырвутся вперёд, а хорваты догоняют. В самом конце немцы смогли забросить два безответных мяча и выиграли 17:15 первый тайм.
На 43-й минуте немцы уже сделали отрыв до +7 выигрывая 26:19. Потом хорваты стали сокращать отставание и к 59-й минуте сократили отставание до 2 двух мячей. Немцы забили семиметровый и выиграли со счётом 31:28 и вышли в финал ЧЕ.
Исландия вызывает уважение,маленький людской ресурс и всегда крепкая и уважаемая сборная.
Жёстко датчане играют в защите. Исландцы по габаритам намного меньше, быстрые, техничные, идут в обводку.
Скорости в втором тайме просто сумасшедшие. Обе команды несутся в атаку, быстро разыгрывают и бросают.
Классно в атаке двигали мяч датчане, пас из-за спины на крайнего и тот увеличивает отрыв до 4-х мячей.
И во втором полуфинале счёт 31:28 в пользу датчан, которые в финале сыграют со борной Германии.
Напряжённый и упорный первый тайм сыграли Дания и Исландия. Пока датчане впереди 14:13.
