Чемпионат Европы по гандболу. 1/2 финала. Германия обыграла Хорватию, Дания одолела Исландию

Германия обыграла Хорватию в 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу.

30 января в Дании прошли матчи 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу, а также матч за 5-6 места.

Чемпионат Европы

Хернинг, Дания

Мужчины

Плей-офф

1/2 финала

Германия – Хорватия – 31:28 (17:15)

Дания – Исландия – 31:28 (14:13)

Матч за 5-6-е места

Португалия – Швеция – 36:35 (16:16)