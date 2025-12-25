  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Сергей Шишкарев: «Норвежская федерация на определенном этапе козлила, были и оскорбления в мой адрес. Я добился официальных извинений»
2

Сергей Шишкарев: «Норвежская федерация на определенном этапе козлила, были и оскорбления в мой адрес. Я добился официальных извинений»

Сергей Шишкарев: были оскорбления в мой адрес от федерации гандбола Норвегии.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что получал оскорбления от норвежской федерации в период отстранения российских команд от турниров.

В марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок.

«На определенном этапе норвежская федерация козлила, были и оскорбления в мой адрес, я добился официальных извинений. Сейчас пришла бывшая гандболистка, она приветливая, нормальная, я с ней побеседовал. Я сказал ей: «Ну не хватает же нас в финале?» Она признала: «Да, не хватает», – сказал Шишкарев.

«Откладывать на время после Олимпиады в Лос-Анджелесе никак нельзя, хотим вернуться. Сыграть с норвежками в финале или, если жеребьевка позволит, в полуфинале», – добавил он.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Сергей Шишкарев
logoсборная России жен
logoсборная России
logoсборная Норвегии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
В Москве пройдет гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016
вчера, 14:05
Международная федерация гандбола может обсудить допуск россиян весной
22 декабря, 06:29
Сергей Шишкарев: «Российская делегация примет участие в работе конгресса IHF и обсудит все, что связано с возвращением на международную арену»
13 декабря, 07:01
Главные новости
В Москве пройдет гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде-2016
вчера, 14:05
Арестован подозреваемый в избиении тренера гандбольного «Динамо» Георгия Заикина
22 декабря, 11:12
Международная федерация гандбола может обсудить допуск россиян весной
22 декабря, 06:29
Чемпионат мира по гандболу (жен). Норвегия обыграла Германию в финале, Франция победила Нидерланды в матче за 3-е место
14 декабря, 16:25
В Астрахани избили главного тренера гандбольного «Динамо» Заикина. Возбуждено уголовное дело
13 декабря, 15:40
Сергей Шишкарев: «Российская делегация примет участие в работе конгресса IHF и обсудит все, что связано с возвращением на международную арену»
13 декабря, 07:01
Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/2 финала. Франция проиграла Германии, Норвегия победила Нидерланды
12 декабря, 21:15
Анна Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»
11 декабря, 19:21
Чемпионат мира по гандболу (жен). 1/4 финала. Норвегия обыграла Черногорию, Дания уступила Франции, другие результаты
10 декабря, 20:56
Анна Вяхирева покинет французский «Брест» по окончании сезона
9 декабря, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
27 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
5 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
2 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
1 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
21 августа 2022, 09:14