Сергей Шишкарев: «Норвежская федерация на определенном этапе козлила, были и оскорбления в мой адрес. Я добился официальных извинений»

Сергей Шишкарев: были оскорбления в мой адрес от федерации гандбола Норвегии.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал, что получал оскорбления от норвежской федерации в период отстранения российских команд от турниров.

В марте 2022 года Международная федерация гандбола (IHF ) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой на неопределенный срок.

«На определенном этапе норвежская федерация козлила, были и оскорбления в мой адрес, я добился официальных извинений. Сейчас пришла бывшая гандболистка, она приветливая, нормальная, я с ней побеседовал. Я сказал ей: «Ну не хватает же нас в финале?» Она признала: «Да, не хватает», – сказал Шишкарев.

«Откладывать на время после Олимпиады в Лос-Анджелесе никак нельзя, хотим вернуться. Сыграть с норвежками в финале или, если жеребьевка позволит, в полуфинале», – добавил он.