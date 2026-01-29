Чемпионат Европы по гандболу-2026. Групповой раунд. Дания обыграла Норвегию, Германия одолела Францию, другие результаты
Швеция сыграла вничью с Венгрией на чемпионате Европы по гандболу.
28 января в Дании и Швеции прошли групповые матчи мужского чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу-2026
Мужчины
Групповой раунд
Группа 1
Хернинг, Дания
24 января
Франция – Португалия – 46:38 (28:15)
Испания – Дания – 31:36 (14:16)
Германия – Норвегия – 30:28 (15:17)
26 января
Португалия – Норвегия – 35:35 (17:18)
Испания – Франция – 36:32 (20:14)
Германия – Дания – 26:31 (12:13)
28 января
Испания – Португалия – 27:35 (12:16)
Германия – Франция – 38:34 (19:15)
Дания – Норвегия – 38:24 (19:16)
Положение в группе: Дания – 8 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Португалия – 5 (5), Франция – 4 (5), Норвегия – 3 (5), Испания – 2 (5).
Группа 2
Мальме, Швеция
25 января
Словения – Венгрия – 35:32 (15:17)
Исландия – Швеция – 35:27 (18:12)
Швейцария – Хорватия – 24:28 (11:13)
27 января
Швейцария – Исландия – 38:38 (19:19)
Словения – Хорватия – 25:29 (11:14)
Швеция – Венгрия – 32:32 (14:16)
28 января
Словения – Исландия – 31:39 (16:18)
Хорватия – Венгрия – 27:25 (13:15)
Швейцария – Швеция – 21:34 (12:14)
Положение в группе: Хорватия – 8 (5), Исландия – 7 (5), Швеция – 7 (5), Словения – 4 (5), Венгрия – 2 (5), Швейцария – 2 (5).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Франция сегодня переиграла Португалию 46:38, после первого тайма счёт был 28:15. Сейчас играют Испания - Дания и после первого тайма 14:16. Датчане быстрее в атаке и мощнее испанцев, которые в атаке дольше разыгрывают мяч.
Датчане переиграли испанцев со счётом 36:31. Вначале второго тайма испанцы сравняли счёт 17:17, а потом датчане сделали рывок забив 4 мяча и доводили преимущество до 7 мячей и уверенно закончили победный матч.
На групповом этапе интересные и напряжённые матчи проходят. Вчера сыграли Исландия - Хорватия 29:30 ; Швейцария - Венгрия 29:29 ; Словения - Швеция 31:35. Сегодня на Матч Игра и спортбокс.ру будут транслировать в 20:00 Испания - Дания и в 22:30 Германия - Норвегия
Первый тайм Норвегия выиграла 17:15 и во втором доводила разницу до +4. Но немцы стали сокращать отставание и при счёте 21:21 норвежцы 8 минут не могли забросить, выручал немцев по ходу игры вратарь Вольф. В этот отрезок немцы забили 5 мячей. Потом они 5 минут не могли забросить норвежцам, а те сократили разницу до двух мячей. Но потом несколько потерь мяча в атаке и немцы вновь увеличили разницу до 4 мячей. Итоговый счёт 30:28 и Германия стала единоличным лидером группы. Лучшим игроком матча был признан вратарь Вольф, который сделал 22 сейва, 45% отражённых мячей.
Хорваты во втором раунде одерживают третью победу на этот раз над Словенией со счётом 29:25. Завтра играют со сборной Венгрии и у них большие шансы на выход в полуфинал. Другие игры в группе : Швейцария - Швеция и Словения - Исландия.
Завтра сразу 6 игр : во второй группе играют : Испания - Португалия ; Германия - Франция ; Дания - Норвегия. По две игры в 17:30 ; 20:00 и 22:30.
Результативно сыграли команды в первом тайме 19:19.
Германия обыграла Францию 38:34 и вышли в полуфинал. Во втором матче хорваты во втором тайме переломили ход игры и выиграли у венгров 27:25 и вышли в полуфинал. Все полуфиналисты определены : Дания, Германия Хорватия, Исландия.
Оригинально и красиво в высоком прыжке развернулся швейцарский игрок и бросил по воротам, но вратарь отбил мяч.
Классный матч получился и швейцарцы в меньшинстве отстояли ничью 38:38. Но победа больше нужна была исландцам, чтобы с большей вероятностью они могли пройти в полуфинал, а так усложнили себе задачу.
