Чемпионат Европы по гандболу-2026. Групповой раунд. Дания обыграла Норвегию, Германия одолела Францию, другие результаты

Швеция сыграла вничью с Венгрией на чемпионате Европы по гандболу.

28 января в Дании и Швеции прошли групповые матчи мужского чемпионата Европы по гандболу. Чемпионат Европы по гандболу-2026 Мужчины Групповой раунд Группа 1 Хернинг, Дания 24 января Франция – Португалия – 46:38 (28:15) Испания – Дания – 31:36 (14:16) Германия – Норвегия – 30:28 (15:17) 26 января Португалия – Норвегия – 35:35 (17:18) Испания – Франция – 36:32 (20:14) Германия – Дания – 26:31 (12:13) 28 января Испания – Португалия – 27:35 (12:16) Германия – Франция – 38:34 (19:15) Дания – Норвегия – 38:24 (19:16) Положение в группе: Дания – 8 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Португалия – 5 (5), Франция – 4 (5), Норвегия – 3 (5), Испания – 2 (5). Группа 2 Мальме, Швеция 25 января Словения – Венгрия – 35:32 (15:17) Исландия – Швеция – 35:27 (18:12) Швейцария – Хорватия – 24:28 (11:13) 27 января Швейцария – Исландия – 38:38 (19:19) Словения – Хорватия – 25:29 (11:14) Швеция – Венгрия – 32:32 (14:16) 28 января Словения – Исландия – 31:39 (16:18) Хорватия – Венгрия – 27:25 (13:15) Швейцария – Швеция – 21:34 (12:14) Положение в группе: Хорватия – 8 (5), Исландия – 7 (5), Швеция – 7 (5), Словения – 4 (5), Венгрия – 2 (5), Швейцария – 2 (5).