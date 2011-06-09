9 июня 2011, 23:00
|Польша
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|88
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|3
|0
|0
|
|12
|0
|0
|
|4
|0
|0
|Франция
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|37
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|46
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|73
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|78
|0
|0
|
|54
|0
|0
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|18
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|45
|0
|0
|
|13
|0
|0
|
|18
|0
|0
В прошедшем матче в рамках турнира Товарищеские матчи (сборные) состоялась встреча команд Польша - Франция в городе Гданьск (Польша) на стадионе PGE Арена (вместимость - 44000)
со счетом 0 : 1.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Польша - Франция на Sports.ru
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