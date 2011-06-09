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    Футбол Польша - Франция текстовая трансляция

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    футбол. Товарищеские матчи (сборные) 2019 календарь статистика
    Польша

    Текущая форма
    Франция

    Текущая форма

    14 Йодловец (автогол)

    0 : 1
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    9 июня 2011, 23:00

    Онлайн Видео

    Видео

     
     
    первый тайм второй тайм
    • 91
      Конец матча.
      88
      Замена. Обраньяк уходит. Вместо него выходит на поле Павловски.
      87
      Замена. Блашчиковски уходит. Вместо него выходит на поле Брожек.
      79
      Замена. Межеевски уходит. Вместо него выходит на поле Матушчик.
      78
      Замена. Оаро уходит. Вместо него выходит на поле Гамейро.
      73
      Замена. Нзогбия уходит. Вместо него выходит на поле Реми.
      73
      Замена. Вальбуэна уходит. Вместо него выходит на поле Малуда.
      71
      ЖК. Абидаль получает желтую карточку.
      46
      Замена. Кабай уходит. Вместо него выходит на поле Мвила.
      46
      Замена. Диарра уходит. Вместо него выходит на поле Диаби.
      46
      Начало второго тайма.
      46
      Перерыв.
      43
      ЖК. Обраньяк получает желтую карточку.
      43
      ЖК. Эвра получает желтую карточку.
      37
      Замена. Кабуль уходит. Вместо него выходит на поле Рами.
      14
      Гол! Мяч в свои ворота забил Йодловец.
      1
      Начало первого тайма.
      Франция: Каррассо - Эвра, Абидаль, Кабуль, Санья - Нзогбия, Диарра, Вальбуэна, Мартен, Кабай - Оаро.
      Польша: Шченсны - Войтковяк, Йодловец, Межеевски - Обраньяк, Муравски, Блашчиковски, Дудка, Вавжиняк - Пишчек, Левандовски.
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    04:28 Андрей Пятов: «Блохин все сдержал в себе, но видно, конечно, что обижен»|3

    03:28 Лоран Блан: «Надеюсь, что у Мартена будет такая же запоминающаяся карьера, как у Зидана»|3

    03:13 Олег Блохин: «Проиграть матч за три минуты – это что-то с чем-то»|4

    01:00 Товарищеский матч. Франция в гостях разгромила Украину|200

    6 июня 2011

    14:49 Галлас завершил выступления в сборной Франции|8

    О матче Польша - Франция

    В прошедшем матче в рамках турнира Товарищеские матчи (сборные) состоялась встреча команд Польша - Франция в городе Гданьск (Польша) на стадионе PGE Арена (вместимость - 44000) со счетом 0 : 1.

    Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Польша - Франция на Sports.ru

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