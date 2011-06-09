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О матче Польша - Франция

В прошедшем матче в рамках турнира Товарищеские матчи (сборные) состоялась встреча команд Польша - Франция в городе Гданьск (Польша) на стадионе PGE Арена (вместимость - 44000) со счетом 0 : 1.

Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Польша - Франция на Sports.ru