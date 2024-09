🚨 Шченсны возобновил карьеру ради «Барсы». А что думают о поляке каталонские фанаты? 😳

Войчех Шченсны на 99% станет игроком «Барселоны». Мы уже услышали Here we go, поэтому можно не гадать, а планировать.

Но этим займется Ханси Флик. А вот о фанатах, кажется, все забыли.

«Барселона» пытается вернуть себе статус одного из фаворитов Лиги чемпионов, но подписание польского ветерана не выглядит перспективной идеей. Зарплата-то ведь у него вряд ли доступная для нынешней «Барсы».

Окунемся в соцсети.

💭 «Барселона» наконец-то подписала контракт с новым вратарем!»

💭 «Мы вернули голкипера, который уже закончил карьеру. ВАУ».

💭 «Какое шикарное усиление».

💭 «Барса» жжет».

💭 «Надеюсь, он не потерял свои навыки».