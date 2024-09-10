«Если оставить только цензурные слова, это почти японская поэзия». Лучшие комменты месяца
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!
А теперь выбираем лучший коммент: опрос – ниже!