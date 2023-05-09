Пенья продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года. Сумма отступных – 400 млн евро

Теги Барселона Ла Лига Иньяки Пенья Футбол

«Барселона» и Иньяки Пенья продлили контракт на три года.

Каталонский клуб продлил соглашение с 24-летним вратарем до 30 июня 2026 года.

В договоре прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пенья сыграл в трех матчах за «Барселону».

Голкипер принял участие в игре Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень», а также сыграл в двух матчах Кубка Испании.

16 комментариев

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falkao2013
Ему бы побольше практики. Надеюсь в Кубке Короля в следующем сезоне будет играть он,а не Марк.
+9
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+6
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alberto-m
Ответ Артур Ганненко
Что за прикол у Барсы ставить такие огромные отступные. Уже не первый раз. Ладно Месси, ещё кого-нибудь для пиара, но одно и то же, это уже цирк. Не хотите, чтобы он ушел, вообще не прописывайте отступные.
Нельзя в Испании ты обязан прописывать отступные.

Это была не просто идея отдельно взятого человека или отдельно взятого клуба – по сути, отступные стали целой поправкой трудового кодекса Испании. Этой поправке даже присвоен номер 1006/1985 от 26 июня 1985 года, и каждый может ознакомиться с ее текстом на официальном сайте правительства страны. Если вкратце, с того дня все спортивные клубы Испании не просто получили право, а стали обязаны прописывать в трудовых соглашениях с игроками сумму компенсации, которую должна получить одна из сторон, если другая инициирует разрыв контракта.

Важная деталь: вопреки распространенному мнению, отступные – это не фиксированная цена на футболиста. Руководители одного клуба не могут прийти в другой, как на рынок, и заплатить оговоренную сумму. Юридически отступные – это деньги, которые игрок должен выплатить работодателю за расторжение контракта.
+3
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rigobersong
Сейчас опять какой-то залетный прилетит и удивится сумме отступных:))
+9
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Артур Ганненко
Ответ alberto-m
Человек спросил,я ответил. Благо денег ,это не стоит🤣🤣🤣
Да, я об этом не слышал, спасибо. Думал Барса так пиаром занимается
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ЧИКО
Как будто если отступные были-бы 100 млн, за ним протянулась бы очередь…. если ему не дадут больше игрового времени, он забудет как ловить мяч, например как его предшественник Силессен….
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predMBAPPE
Ответ alberto-m
Нельзя в Испании ты обязан прописывать отступные. Это была не просто идея отдельно взятого человека или отдельно взятого клуба – по сути, отступные стали целой поправкой трудового кодекса Испании. Этой поправке даже присвоен номер 1006/1985 от 26 июня 1985 года, и каждый может ознакомиться с ее текстом на официальном сайте правительства страны. Если вкратце, с того дня все спортивные клубы Испании не просто получили право, а стали обязаны прописывать в трудовых соглашениях с игроками сумму компенсации, которую должна получить одна из сторон, если другая инициирует разрыв контракта. Важная деталь: вопреки распространенному мнению, отступные – это не фиксированная цена на футболиста. Руководители одного клуба не могут прийти в другой, как на рынок, и заплатить оговоренную сумму. Юридически отступные – это деньги, которые игрок должен выплатить работодателю за расторжение контракта.
Как будто первый раз это слышат)
0
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alberto-m
Ответ predMBAPPE
Как будто первый раз это слышат)
Человек спросил,я ответил.
Благо денег ,это не стоит🤣🤣🤣
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alberto-m
Ответ Артур Ганненко
Да, я об этом не слышал, спасибо. Думал Барса так пиаром занимается
Вот в Англии такой опции нет. поэтому игроков с английской премьер-лиги тяжелее купить, так как команда может установить любую цену на игрока и иди торгуйся
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predMBAPPE
Ответ alberto-m
Человек спросил,я ответил. Благо денег ,это не стоит🤣🤣🤣
Сируны)
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