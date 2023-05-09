Пенья продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года. Сумма отступных – 400 млн евро
«Барселона» и Иньяки Пенья продлили контракт на три года.
Каталонский клуб продлил соглашение с 24-летним вратарем до 30 июня 2026 года.
В договоре прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Пенья сыграл в трех матчах за «Барселону».
Голкипер принял участие в игре Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень», а также сыграл в двух матчах Кубка Испании.
Это была не просто идея отдельно взятого человека или отдельно взятого клуба – по сути, отступные стали целой поправкой трудового кодекса Испании. Этой поправке даже присвоен номер 1006/1985 от 26 июня 1985 года, и каждый может ознакомиться с ее текстом на официальном сайте правительства страны. Если вкратце, с того дня все спортивные клубы Испании не просто получили право, а стали обязаны прописывать в трудовых соглашениях с игроками сумму компенсации, которую должна получить одна из сторон, если другая инициирует разрыв контракта.
Важная деталь: вопреки распространенному мнению, отступные – это не фиксированная цена на футболиста. Руководители одного клуба не могут прийти в другой, как на рынок, и заплатить оговоренную сумму. Юридически отступные – это деньги, которые игрок должен выплатить работодателю за расторжение контракта.
Благо денег ,это не стоит🤣🤣🤣