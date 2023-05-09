Пенья продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года. Сумма отступных – 400 млн евро

«Барселона» и Иньяки Пенья продлили контракт на три года.

Каталонский клуб продлил соглашение с 24-летним вратарем до 30 июня 2026 года.

В договоре прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне сыграл в трех матчах за «Барселону».

Голкипер принял участие в игре Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень», а также сыграл в двух матчах Кубка Испании.