Состав сборной на КПК, «Арсенал» проиграл «Эвертону», окружение Месси сомневается в Почеттино, отставки в «Ванкувере» и «Филадельфии», дипломатический бойкот Пекина от США и другие новости утра

1. Вадим Шипачев, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Александр Самонов вошли в состав России на Кубок Первого канала. Турнир пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

2. Окружение нападающего «ПСЖ» Лионель Месси сомневается в Маурисио Почеттино и его тактике, пишет L’Équipe. Считается, что тренер выбирает слишком сложный план на игру.

3. «Арсенал» проиграл «Эвертону» (1:2), пропустив на 92-й минуте. Два мяча Ришарлисона в этой игре отменили после ВАР, однако бразилец все-таки забил. У «Арсенала» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ, он на 7-м месте.

4. КХЛ. Московское «Динамо» проиграло ЦСКА, «Ак Барс» уступил «Барысу», СКА выиграл у «Автомобилиста» в гостях.

5. УЕФА назначил судей на матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе E. Дениз Айтекин назначен на матч «Бенфика» – «Динамо» Киев, а игру «Бавария» – «Барса» обслужит Овидиу Хацеган.

6. В НХЛ случились две отставки: «Ванкувер», идущий последним в своем дивизионе, расстался с тренером Трэвисом Грином (генменеджера Джима Беннинга, кстати, тоже уволили) и назначил Будро, а Ален Виньо был уволен из «Филадельфии» после 8 поражений подряд.

7. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров и футболистов 2021 года. Роберто Манчини – тренер года в сборных (Скалони – 2-й, Дешам – 3-й), Томас Тухель – клубный тренер года (Гвардиола – 2-й, Флик – 3-й). Кевин де Брюйне назван плеймейкером года, Месси – 2-й, Бруну и Мюллер разделили 3-е место. Педри признан лучшим молодым игроком, Мусиала, Эрик Гарсия, Гринвуд и Камавинга – в топ-5. Кроме того, Феликс Брих назван лучшим судьей года, Куйперс, Орсато, Матеу Лаос и Тэйлор – в топ-5, а россиянка Анастасия Пустовойтова стала 2-й среди судей-женщин.

8. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Анахайм» (4:3 Б), Овечкин не забил, но отдал 2 голевые передачи. «Колорадо» и «Филадельфия» устроили перестрелку (7:5), у Ничушкина уже 7-я шайба в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. «Барселона» готова повысить Усмана Дембеле зарплату до 11 млн евро без учета бонусов. Это последнее предложение.

10. НБА. 43+15 Эмбиида помогли «Филадельфии» дожать «Шарлотт» в овертайме, «Чикаго» без Дерозана справился с «Денвером» и другие результаты.

11. Вратарь «Вегаса» и сборной Швеции Робин Ленер не сыграет на Олимпиаде-2022. Вратарь и его психиатр так решили.

12. Владельцы клуба НФЛ «Сан-Франциско» хотят купить «Лидс» за 400+ млн фунтов.

13. Норвежский «Тромсе» сделал футболку с QR-кодом – он ведет на страницу о нарушении прав человека в Катаре.

14. Бывший футболист сборной Англии, телеэксперт Гари Линекер отметил радужный шлем Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии и назвал пилота «величайшим в истории».

15. США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Это значит, сто официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх.

Цитаты дня.

Татьяна Тарасова: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

«Федун – худший президент в истории российского футбола». Кафельников о владельце «Спартака»

Александр Тихонов: «США – самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде»

Златан о Месси и Роналду: «Я выбираю Лео. То, что он делает на поле – это врожденное, а не натренированное»