Далот назвал Роналду величайшим в истории: «Когда думаешь о совершенном атлете, надо выбирать Криштиану»

Защитник назвал форварда величайшим футболистом в истории.

«Для меня Криштиану – GOAT (акроним, расшифровывающийся как «величайший [футболист] всех времен» – примечание Sports.ru).

Роналду для меня образец, он всегда был моим кумиром. Не из-за того, что он португалец или из-за его стиля игры, а из-за его упорной работы. Когда думаешь об атлете, совершенном атлете, совершенном футболисте, надо выбирать Криштиану.

Для меня он был главным источником вдохновения, чтобы начать играть в футбол. Я хочу идти своим путем, но узнать его и увидеть, как он работает, – это невероятно», – сказал португалец в интервью OneFootball.