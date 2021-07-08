Далот назвал Роналду величайшим в истории: «Когда думаешь о совершенном атлете, надо выбирать Криштиану»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории.

«Для меня Криштиану – GOAT (акроним, расшифровывающийся как «величайший [футболист] всех времен» – примечание Sports.ru).

Роналду для меня образец, он всегда был моим кумиром. Не из-за того, что он португалец или из-за его стиля игры, а из-за его упорной работы. Когда думаешь об атлете, совершенном атлете, совершенном футболисте, надо выбирать Криштиану. 

Для меня он был главным источником вдохновения, чтобы начать играть в футбол. Я хочу идти своим путем, но узнать его и увидеть, как он работает, – это невероятно», – сказал португалец в интервью OneFootball.

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