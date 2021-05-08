Olimpbet запускает акцию «Евро Драйв» и разыгрывает пять BMW

Ожидание Евро затянулось на год, но праздник футбола уже близко. Для главного турнира – главная акция. Специально к старту чемпионата букмекерская контора Olimpbet запускает «Евро Драйв» и разыгрывает пять BMW. Срок проведения акции – с 1 июня по 18 июля.

Как участвовать в акции

• Сделать ставку на любое событие с коэффициентом от 1.50.

• Минимальная ставка для участия – 500 рублей.

• За каждые поставленные 500 рублей клиенту начисляется билет для участия в розыгрыше призов. Количество собранных билетов не ограничивается.

Розыгрыш будет проводиться по вторникам, начиная с 8 июня. Прямая трансляция – на канале Olimpbet в YouTube. Каждую неделю победители будут выигрывать технику Apple: Macbook Pro 13, iPhone 12, Apple Watch 6 и AirPods Pro. А начиная с 21 июня главные призы – автомобили: четыре BMW Series 3 и один BMW x5.

Делайте ставки на главные матчи года и выигрывайте призы каждую неделю.



Правила акции.