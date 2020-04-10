«Локо» – «Зениту» о шутке про таблицу РПЛ: «Самое главное – сидите дома. Ах да, простите»

«Локомотив» ответил на шутку «Зенита» о расположении команд в таблице РПЛ.

На изображении команды показаны стоящими в ряд, соблюдая дистанцию по разнице очков. При этом «Локомотив» изображен в виде девушки.

«А самое главное – сидите дома. Ах да, простите», – говорится в сообщении в твиттере.

Отметим, что на момент публикации ответ «Локомотива» собрал больше лайков, чем оригинальный твит «Зенита» – 279 против 144.

«Таблица РПЛ с учетом социальной дистанции». «Зенит» пошутил о лидерстве в чемпионате