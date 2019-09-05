Экс-врач «Спартака»: «Показалось, что Каррера переоценил свой вклад в чемпионство»

Экс-врач Михаил Вартапетов рассказал о работе экс-тренеров команды и .

– Про свой уход из «Спартака» вы как-то сказали – «в последнее время перестал испытывать драйв». Наверняка анализировали – с какого момента это ушло?

– Как ни парадоксально – в момент чемпионства.

– Почему?

– Потому что многие в команде стали понимать, что последует дальше. Со стороны это вещи выглядели необъяснимыми – увольнение персонала, изменения в личности главного тренера.

Мы увидели в Каррере как раз те черты, которые боялись увидеть. Все-таки они проявились. Весь следующий сезон был совсем не похож на чемпионский.

– Каррера потерял интерес к происходящему? Отстранился от процессов?

– Временами нам так казалось. Рианчо просто лидировал – при проведении тренировок, даже подсказывая во время матчей.

Не могу точно говорить, что «Каррера самоустранился». Но мне показалось – главный тренер переоценил свой вклад в чемпионство.

– Рианчо со стороны казался человеком нервным. Что за личность?

– Моментами экзальтированный. Супертемпераментный. Но искренний. Очень хотел сплотить коллектив.

Сейчас вспоминаю скандальную историю, когда главный тренер пригласил всех на прощальный банкет, кроме Глушакова. Все было не так, как преподнесли!

– А как же?

– Всех пригласил Рианчо.

– Ничего не понимаю.

– А вот так. Когда выяснилось, что Каррера покидает «Спартак», Рианчо решил собрать коллектив. Устроить акцию сплочения.

Через наш командный чат проинформировал всех игроков и персонал. Но тут Каррера перехватил инициативу – и решение Рианчо отменил.

– Придумав что-то свое?

– Да. Пригласив всех от своего имени. Здесь нельзя делить людей на тех, кто «за Карреру» и «против». Большинство пришли из вежливости.

– Персональных приглашений не было?

– В том-то и дело – нет! Естественно, никто не говорил капитану: «А вас, господин Глушаков, я попрошу не являться».

Денис, видимо, решил, что придут далеко не все. Кто захочет — явится. Обязательным мероприятием это не было, как вы понимаете.

Глушаков не пришел. А потом все перевернули таким образом – «Каррера его не пригласил, не пожелал видеть» и так далее. Думаю – это не очень честно, – сказал Вартапетов.