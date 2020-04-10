«Таблица РПЛ с учетом социальной дистанции». «Зенит» пошутил о лидерстве в чемпионате

«Зенит» в твиттере призвал соблюдать социальную дистанцию, пошутив о расположении команд в таблице РПЛ.

На изображении команды чемпионата России показаны стоящими в ряд, соблюдая дистанцию по разнице очков, набранных командами. При этом ЦСКА изображен в виде коня, – в виде девушки.

«Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!» – написано в сообщении .

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в таблице, набрав 50 очков. «Локомотив» и с 41 очком делят второе место, идет четвертым с 38 очками, – пятый с 36 очками.