«Таблица РПЛ с учетом социальной дистанции». «Зенит» пошутил о лидерстве в чемпионате

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«Зенит» в твиттере призвал соблюдать социальную дистанцию, пошутив о расположении команд в таблице РПЛ.

На изображении команды чемпионата России показаны стоящими в ряд, соблюдая дистанцию по разнице очков, набранных командами. При этом ЦСКА изображен в виде коня, «Локомотив» – в виде девушки.

«Турнирная таблица РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!» – написано в сообщении «Зенита».

«Зенит» после 22 матчей в РПЛ лидирует в таблице, набрав 50 очков. «Локомотив» и «Краснодар» с 41 очком делят второе место, «Ростов» идет четвертым с 38 очками, ЦСКА – пятый с 36 очками.

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