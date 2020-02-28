Ежи Дудек: «Месси вел себя провокационно, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»

Бывший вратарь и «Ливерпуля» рассказал, какие впечатления у него остались от после матчей с «Барселоной».

«Он был обманчив и вел себя провокационно, как и вся вместе с .

Они всегда были готовы спровоцировать соперника и владели этим умением в совершенстве. Это сильно ранило Жозе Моуринью и всю команду.

Я слышал, как Месси в адрес Пепе и Рамоса говорил настолько грубые вещи, которые вы даже не можете себе представить. Такого не ожидаешь от тихого и, казалось бы, хорошего человека», – написал Дудек в автобиографии.