Ежи Дудек: «Месси вел себя провокационно, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»

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Бывший вратарь «Реала» и «Ливерпуля» Ежи Дудек рассказал, какие впечатления у него остались от Лионеля Месси после матчей с «Барселоной».

«Он был обманчив и вел себя провокационно, как и вся «Барселона» вместе с Пепом Гвардиолой.

Они всегда были готовы спровоцировать соперника и владели этим умением в совершенстве. Это сильно ранило Жозе Моуринью и всю команду.

Я слышал, как Месси в адрес Пепе и Рамоса говорил настолько грубые вещи, которые вы даже не можете себе представить. Такого не ожидаешь от тихого и, казалось бы, хорошего человека», – написал Дудек в автобиографии.

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