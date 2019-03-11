Союз биатлонистов России созывает внеочередную конференцию, где, возможно, выберут нового президента. Пока руководит Драчев

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о созыве внеочередной конференции, на которой могут выбрать нового президента организации.

Сейчас СБР возглавляет Владимир Драчев.

«В связи с необходимостью дальнейшего развития СБР и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление СБР на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.

Дата и место проведения конференции будут сообщены дополнительно», – говорится в пресс-релизе СБР.

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