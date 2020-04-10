Уткин – Соловьеву: «Русский человек обязательно пошлет тебя на хер в любом городе, включая Комо»

Журналист Василий Уткин вновь высказался о телеведущем .

«Всегда очень важно отдавать себе отчет, с кем ты связываешься. Вот ты, Вова, Вовка, Володя, явно это недооценил. Я не знаю почему.

Посмотри вокруг себя, когда окажешься на работе. Ты все время сидишь в каком-то черном, без стен, помещении – это студия. Там у тебя искусственный свет. Ты выучил слово «стрим». Боже мой, круто.

Но ты не знаешь, что такое стрим, Вова, потому что ты сидишь в студии ВГТРК – с огромными потолками, откуда свисают осветительные приборы, тебя снимают как минимум два оператора, режиссер выдает в эфир картиночки, которые подготовили редакторы, которых много, как минимум два. Ты еще на них орешь и гоняешь. У тебя наверняка есть еще и администратор, и тебя ждет еще кто-то из помощников. А вот меня сейчас снимает на телефон сосед. И ты меня услышишь.

Ты пытаешься вести атаку на моих деловых партнеров. Вова, окстись. Я слышал, тебе помогает иногда. Это рекламодатели, Вова, они приходят ко мне на канал, потому что я делаю достойный контент. Ко мне и подписчики приходят. Их и было-то немало, а после того, как я тебя погонял, еще огромная толпа прибежала.

Причем я их сразу честно предупредил: ребята, вы имейте в виду, я футбольный журналист, здесь 80% разговора всего было и будет только про футбол, я Соловья гоняю не каждую неделю. Так что ты думаешь? Остались. Поэтому оценка ситуации – не твоя сильная сторона.

Пока ты вчера стримил в окружении десятка профессиональных халдеев, я, знаешь, на кухне картошку чистил, а мне сообщения: бам-бам. Я, конечно, почитал. Я тоже трезво оцениваю свои силы. Даже если бы я был губкой размером с себя, самой лучшей в мире губкой, и во мне не было бы ничего, кроме этого качества, я бы и тогда, безмозглой губкой, не обольщался бы, что способен впитать все говно, которое ты можешь из себя источить.

Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя. И я наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поешь у себя в студии. Лучше всего это ложится на провокационные песни типа «Кокаина-кокаина» (Filv & Edmofo feat. Emma Peters – Clandestina – прим. Sports.ru). Но ребята еще найдут, народная фантазия в данном случае всецело за меня.

Ты не понимаешь, что ты ничего не можешь меня лишить. Совсем. Я, что, не смогу в другом месте открыть себе твиттер? Или, может, я перестану быть собой? Кроме умеренной терпимости и внимания моих подписчиков, которых я собираю смотреть мои программы, а они за это терпят в них минутку интеграции. Чего же ты хочешь меня лишить, чем же ты хочешь меня напугать?

Ведь это тебе есть что терять, ведь это ты ничто, ноль без палочки, даже один ноль, а не два – это хотя бы напоминало бы яйца, ты один единственный ноль без единой махры вместо палочки без той огромной машины, которая на тебя работает.

Скажи, пожалуйста, а давно ли ты выходил из этой студии на улицу? Не в машину свою персональную с водителем или без и тонированными стеклами.

Давно ли ты ходил по улицам? Давно ли ты спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? Конечно, ты этого не знаешь, потому что, в каком бы ты городе ни находился, включая Комо, русский человек, который тебя встретит, ну обязательно пошлет тебя на хер. Ну если не первый, то второй. А если не второй, то третий, четвертый и пятый – взявшись за руки», – заявил Уткин.

Уткин снова ругается с . Обвинения в продажности, предложение побатлиться, «у Васи нет чести»