УЕФА не пустит клубы в ЛЧ и ЛЕ, если лиги не доиграют без уважительной причины или команды в еврокубки отберут несправедливо

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УЕФА рассматривает два сценария возобновления футбольного сезона, прерванного из-за коронавируса.

По первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно.

Второй сценарий предполагает окончание внутренних турниров, а затем возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

УЕФА вновь призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом.

Если чемпионаты не будут доиграны по уважительным причинам (запрет на проведение спортивных соревнований в стране, непреодолимые экономические проблемы), то УЕФА потребует выбрать клубы для участия в еврокубках на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20.

При этом УЕФА может отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к еврокубкам любого клуба, если чемпионат не был доигран без уважительной причины, если процедура выбора была непрозрачной, а также в случае, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо.

УЕФА считает, что клубы должны попасть в еврокубки по спортивному принципу, если лиги не возобновятся

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