Александр Тихонов: «Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал решение правления Союза биатлонистов России ( ) созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию, где могут выбрать нового главу СБР вместо действующего – .

«Драчев выступил против назначения Королькевича. Это все потуги мертвого. Что толку от этого? Я тоже был против! А эти безголовые назначают. Но тут главное, что они вынуждены собрать конференцию. Они же говорили, что никакой конференции не будет.

А таких, как Нуждов, надо просто наказывать! Когда подписывают контракт, нужно прописывать меру ответственности. Кто ответил за развал в популярнейшем виде спорта? Майгуров? Барнашов? Пак? Нет, никто. За 20 с лишним допинговых историй кто ответил? Никто! О них ничего не пишут, не говорят, все нормально, виноват Тихонов.

Я карьеру закончил под 13-м номером, и у меня работали 13 человек, все было в порядке. Не стоял вопрос про сервисеров, транспорта, денег. Все было нормально! Но когда появляются такие интриганы, как Польховский, которого я сам и притащил, появляются проблемы. Таких подонков надо не то, что не допускать, их надо изолировать от любого вида спорта.

Драчеву, пока не поздно, надо подавать в отставку. Я бы на его месте давно уже это сделал. Мы ему советовали. Там не закончена разборка с финансовым вопросом. Сергей Голиков ему пообещал, что у него все документально есть, и он позже все выдаст. Не удивлюсь, если он на конференции это и сделает. Сергей слов на ветер не бросает. Тогда Драчеву придется очень плохо.

За два года мы не видим ни одного грамотного интервью, какого-то заявления или решения. Ничего не принято из-за Драчева. Я против увольнения Хованцева, против приема на работу Королькевича. А Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется. «Я не хочу, но получите!» – сказал Тихонов.

Ну все, биатлон лопнул: Драчев выбесил даже свою команду – ему объявили импичмент и выгонят летом