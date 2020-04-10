Вернер согласен перейти в «Ливерпуль», если клуб выплатит 52 млн фунтов отступных

Нападающий готов продолжить карьеру в «Ливерпуле».

24-летний немец согласен перейти в английский клуб, если мерсисайдцы выплатят за него отступные в размере 52 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Также на решение форварда может повлиять то, сможет ли главный тренер Юрген Клопп убедить его в том, что он будет регулярно выходить на поле.

«Ливерпуль», в свою очередь, не намерен начинать работу по трансферу Вернера, пока опция о сумме отступных остается активной. Данный пункт действителен до 15 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет «Бавария».

Вернер забил 27 голов за «Лейпциг» в нынешнем сезоне во всех турнирах.