Бундеслига возобновит сезон в мае без зрителей после разрешения властей

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Бундеслига объявила о готовности продолжить сезон, прерванный из-за коронавируса.

Два высших немецких дивизиона могут возобновить проведение матчей в мае без зрителей на стадионах. При этом отмечается, что данное решение будет принимать не Бундеслига, а немецкие политики.

Также Бундеслига представила медицинскую концепцию для возобновления сезона, включающую в себя строгие гигиенические правила, тестирование на коронавирус и регулярный мониторинг состояния футболистов.

Будет введено ограничение на количество присутствующих на матчах лиц: не более 213 человек на трибуне (98 человек во внутренних помещениях и 113 на трибунах).

Также руководящим органом было принято решение о выделении 7,5 млн евро третьему по силе дивизиону Германии и женской Бундеслиге.

Возвращение спорта все ближе (надеемся): Бундеслига с 9 мая по спецплану, АПЛ – с 8 июня, ЛЧ в августе

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