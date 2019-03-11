Владимир Драчев: «Правды никто не любит. Пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. Обидно за российский биатлон»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Владимир Королькевич Роберт Кабуков ТАСС Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что внеочередная отчетно-выборная конференция не может быть проведена, так как это решение не является легитимным.

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность. Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций.

Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», – сказал Драчев.

Глава СБР также ответил на вопрос, связано ли решение о созыве внеочередной конференции с его позицией против назначения новых тренеров сборной – Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

«Все возможно. К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», – цитирует Драчева ТАСС.

Союз биатлонистов России созывает внеочередную конференцию, где, возможно, выберут нового президента. Пока руководит Драчев

 

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