Владимир Драчев: «Правды никто не любит. Пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. Обидно за российский биатлон»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что внеочередная отчетно-выборная конференция не может быть проведена, так как это решение не является легитимным.

«Сейчас будем проверять это решение на легитимность. Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций.

Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций. Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», – сказал Драчев.

Глава СБР также ответил на вопрос, связано ли решение о созыве внеочередной конференции с его позицией против назначения новых тренеров сборной – Роберта Кабукова и .

«Все возможно. К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», – цитирует Драчева ТАСС.

Союз биатлонистов России созывает внеочередную конференцию, где, возможно, выберут нового президента. Пока руководит Драчев