В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.

Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

По информации As, в среду конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.

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