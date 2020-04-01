В Испании планируют отменить массовые мероприятия до 2021 года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.

Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

По информации As, в среду конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.

Испанские клубы потеряют 678 млн евро в случае полной остановки сезона из-за коронавируса