Татьяна Тарасова: «Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад и устраивать балет на льду? Упрощение погубит интерес»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о критике исполнения четверных прыжков в юном возрасте.

«Скажу так: нет пророка в своем отечестве. Вот и все. Многие просто не понимают сути спорта, как достигаются эти рекорды, как спортсмены двигают вперед фигурное катание. Не понимают, что людьми движет интерес. Что ты не можешь заставить ребенка прыгать четверной. Не можешь научить, если внутри у него нет к этому интереса...

То, что иностранцы нас критикуют, понятно. У них нет такой системы подготовки, какая есть у нас. Мы начинаем подготовку с раннего возраста. И уже с этого момента у иностранцев идет отставание.

У нас абсолютно профессиональная система, поэтому наши девочки первыми и стали делать эти сложные прыжки. Мы давно поняли, как надо тренироваться. За границей фигурное катание – как развлечение. А у нас профессиональный спорт.

Поэтому я считаю направление, выбранное , неверным. Кому-то хочется по нижней планке способностей определять будущее фигурного катания. А я лично хочу, чтобы правила соответствовали высшей планке.

Скажите Арутюняну, чтобы запретил Чену прыгать четверные. Или другим тренерам. Как тогда выходить в лидеры, приближаться к таким, как Юдзуру Ханю, если не усложняться? Когда на чемпионате мира Чен впервые прыгнул 5 четверных, то говорили, что в его программе нет ничего, кроме прыжков. А сейчас программы Чена называют выдающимися. И это так на самом деле!

Люди, принимающие решения, должны прислушаться к нам, тренерам, которые больше 50 лет провели на льду. Сначала сами выступали на чемпионатах Европы и мира, потом долгое время работали тренерами и сейчас продолжают. И все эти годы искали, находили новые пути развития фигурного катания.

Ведь это еще и вопрос доверия к тем, кто нами руководит. И если тормозить прогресс, то можно потерять доверие тех, кто создает фигурное катание, доверие тренеров и фигуристов.

Поэтому мое мнение: ничего нельзя запрещать. И нужно разрешить четверной в короткой программе. Разрешить! Пусть каждый берет тем, чем может. Вот это будет развитие спорта! Да и зачем запрещать? Это не принесет спортсменам новых побед. Даже над собой.

Зачем возвращать фигурное катание на 40 лет назад? Зачем балет на льду устраивать? И кто может сказать, что сложно, что несложно, если это уже сейчас делают больше 6 фигуристок в мире. А если посмотреть на юниорок, то мы увидим, что минимум 10 человек это будет делать.

Все сказанное не отменяет художественного впечатления от программ, катания в музыку, создания художественных образов... Но технически полноценные оценки не могут быть без многооборотных прыжков. Это трюк, а на трюк идут люди.

И не надо думать, что людям не интересно. Людям только это и интересно. Если встать на путь упрощения, это погубит интерес к фигурному катанию. Да и фигурное катание», – сказала Тарасова.

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