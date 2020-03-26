«Спартак» готов предоставить «Открытие-Арену» врачам для борьбы с коронавирусом

Генеральный директор заявил, что клуб не против, если его домашний стадион будет временно перепрофилирован в центр по размещению больных на фоне коронавируса.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией.

Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие-Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», – сказал Цорн.

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