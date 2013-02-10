Россия провалила Шведские игры, «Интер» одолел «Милан» и догнал «Юве», три голевые Месси принесли очки «Барсе», шторм сорвал матчи в Европе и другие новости утра

1. Хоккейная сборная России проиграла все матчи шведского этапа Евротура и заняла последнее место. При тренере Кудашове результаты пока так себе. Шесть поражений в девяти матчах. Возможно, проблема не только в российском хоккее, но и в общем уровне КХЛ: Казахстан не попал на Олимпиаду, отлетев от грозной Польши на ранней стадии отбора.

2. «Интер» победил «Милан» в ярчайшем дерби, уйдя с 0:2, и догнал «Юве» в борьбе за скудетто. Лишь на очко отстает «Лацио», который не проигрывает в чемпионате с сентября. И эта команда столкнется с «Интером» уже через неделю! Крайне интересно!

3. В Испании «Реал» разгромил «Осасуну». Это 5-я подряд победа в Ла Лиге, и «бланкос» лидируют. На три очка отстает «Барселона», обыгравшая «Бетис» в зрелищном матче благодаря трем голевым передачам Месси. Лео вообще поставил ассисты на поток. Смолов в день своего 30-летия дебютировал в старте «Сельты», а затем выложил победное фото из раздевалки.

4. В важнейшем матче в Германии «Бавария» сыграла по нулям с «РБ Лейпциг», сохранив лидерство.

5. Ряд спортивных событий пришлось перенести. Шторм «Киара» обрушился на Британию. «Ман Сити» в воскресенье так и не сыграл. В Бундеслиге гладбахская «Боруссия» не смогла принять «Кельн» из-за шторма «Сабина».

6. В НХЛ Панарин забросил 28-ю шайбу в сезоне, прервав 4-матчевую безголевую серию, у Шестеркина 5 побед в 6 первых матчах в лиге. Все результаты – здесь.

7. В НБА «Бостон» победил «Оклахому», «Юта» вырвала победу у «Хьюстона». Остальные результаты – здесь.

8. Клубы РПЛ продолжают подготовку к весне. «Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти и занял второе место на Кубке Париматч Премьер. «Зенит» за один день взял верх над ЦСКА и «Ленинградцем», причем победа в матче с москвичами – волевая, удалось уйти с 0:2.

9. Лыжник Большунов выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем на Кубке мира, Якимушкин – третий. В женской гонке сильнее всех выступила норвежка Йохауг.

10. Чемпионка мира по гимнастике Солдатова рассказала, что болеет булимией более двух лет. Ранее в прессе писали о якобы предпринятой спортсменкой попытке суицида. Гимнастка и ее тренер опровергали эту информацию.

Далее цитаты.

Роман Ротенберг о трех поражениях на Шведских играх: «КХЛ и сборная – это большая разница. Тяжело подстроиться под скорости»

Артем Дзюба: «На матче сборной фанаты должны засунуть в одно место свои клубные принадлежности»

Эмилиано Ригони: «Италия – отличная страна, но ей далеко до России. Здесь все намного лучше»

Дзюба о «Тоттенхэме»: «Интерес был, но «Зенит» мне сказал: «Нет». Я уважительно отношусь к Миллеру»

Милош Ржига: «Уровень КХЛ упал. Это очевидно»

Андре Шюррле: «Я ел много мяса, а теперь только раз в несколько месяцев. Чувствую себя лучше»

Роман Ротенберг о сборной России: «Тренерам нужно улучшить управление игрой. Это называется bench management»

Нобель Арустамян: «Интерес «Ювентуса» к Алексею Миранчуку сохраняется»