«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0), сохранив отрыв в одно очко

В 21-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0).
Мюнхенская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая «Лейпциг» на одно очко.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.00, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90).