«Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0), сохранив отрыв в одно очко

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В 21-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0).

Мюнхенская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая «Лейпциг» на одно очко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бавария – РБ Лейпциг 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
9 февраля, 20.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
БаварияНойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер.
РБ ЛейпцигГулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90).
Предупреждения:
Лаймер (36), Упамекано (50), Киммих (57), Павар (90).

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