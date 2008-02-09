Роман Ротенберг: «Тренерам сборной России нужно улучшить управление игрой. Это называется bench management»

Первый вице-президент ФХР заявил, что тренерам нужно лучше контролировать команду во время матчей.

«Это очень хороший вопрос, почему так случилось во втором периоде. Нам надо улучшать все компоненты, чтобы играть на этом уровне.

И самый важный компонент в моем понимании – это управление игрой на лавке, то, что называется bench management.

Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не допускать каких-либо шероховатостей такого рода», – сказал Ротенберг.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Чехии (3:4 Б) в рамках Шведских игр. Во втором периоде россияне примерно 30 секунд провели на льду вчетвером, когда в составе не было удаленных.

Россия влетела всем на Евротуре, но проверила кучу новичков. Это намного лучше победы