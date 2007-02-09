Андре Шюррле: «Я ел много мяса, а теперь только раз в несколько месяцев. Чувствую себя лучше»

Полузащитник Андре Шюррле рассказал, что стал есть меньше мяса.

– Андре, вы умеете готовить?

– Сейчас я готовлю гораздо лучше, чем раньше. Нахожусь на продвинутом уровне под руководством моей жены Анны.

Вопрос того, что именно я готовлю, тоже изменился благодаря подходу Анны к питанию. Раньше я ел много мяса, а теперь только раз в несколько месяцев.

С тех пор я чувствую себя гораздо лучше и гораздо меньше болею.

– Теперь планирование в вашей семье завершено?

– Мы однозначно хотели бы, чтобы у нас еще родились дети. Мы были бы очень благодарны, если бы нам повезло стать родителями снова, – сказал Шюррле.

29-летний немец в 13 матчах РПЛ забил 1 гол и отдал 2 паса.

Андре Шюррле: «Стараюсь бывать в Берлине 1-2 дня в неделю. Не хочу видеть дочь только через FaceTime»