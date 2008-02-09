Милош Ржига: «Уровень КХЛ упал. Это очевидно»

Главный тренер сборной Чехии считает, что уровень упал.

«Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из европейских лиг.

Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее.

Что случилось в КХЛ за несколько последних лет – не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», – заявил Ржига.

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