Йохауг выиграла масс-старт на 10 км свободным стилем на Кубке мира, Андерссон – 2-я, Непряева – 6-я

9 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский масс-старт на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Лыжные гонки

мира

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, масс-старт, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.04,1

2. Эбба Андерссон (Швеция) – 6,5

3. Хайди Венг (Норвегия) – 23,8

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 30,3

5. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 36,9

6. Наталья Непряева (Россия) – 44,8

7. Анамария Лампич (Словения) – 46,2

8. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 47,8

9. Фрида Карлссон (Швеция) – 50,1

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 51,3

11. Юнна Сундлинг (Швеция) – 51,4

12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 54,1

13. Катержина Разымова (Чехия) – 55,0

14. Джессика Диггинс (США) – 57,0

15. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.03,3...

19. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.11,4

20. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.18,8

21. Сэди Бьорнсен (США) – 1.28,2...

27. Анна Нечаевская (Россия) – 1.38,7

28. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.40,1...

30. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.44,5...

33. Екатерина Смирнова (Россия) – 1.54,3...

45. Диана Головань (Россия) – 2.30,9