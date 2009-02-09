Йохауг выиграла масс-старт на 10 км свободным стилем на Кубке мира, Андерссон – 2-я, Непряева – 6-я

9 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел женский масс-старт на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
Лыжные гонки
Кубок мира
Фалун, Швеция
Женщины
10 км, масс-старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.04,1
2. Эбба Андерссон (Швеция) – 6,5
3. Хайди Венг (Норвегия) – 23,8
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 30,3
5. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 36,9
6. Наталья Непряева (Россия) – 44,8
7. Анамария Лампич (Словения) – 46,2
8. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 47,8
9. Фрида Карлссон (Швеция) – 50,1
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 51,3
11. Юнна Сундлинг (Швеция) – 51,4
12. Тереза Штадлобер (Австрия) – 54,1
13. Катержина Разымова (Чехия) – 55,0
14. Джессика Диггинс (США) – 57,0
15. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.03,3...
19. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.11,4
20. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.18,8
21. Сэди Бьорнсен (США) – 1.28,2...
27. Анна Нечаевская (Россия) – 1.38,7
28. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.40,1...
30. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.44,5...
33. Екатерина Смирнова (Россия) – 1.54,3...
45. Диана Головань (Россия) – 2.30,9