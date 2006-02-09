Артем Дзюба: «На матче сборной фанаты должны засунуть в одно место свои клубные принадлежности»

Форвард и сборной России Артем Дзюба высказался о взаимоотношениях с болельщиками.

«Должна быть какая-то золотая середина. С ними общаться надо? Надо. Хотят они оскорблять? Пусть оскорбляют.

Идет игра «Спартак» – «Зенит», «Открытие Арена» вся визжит весь матч, даже не болеет за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Когда играет сборная России, все свои клубные принадлежности уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место и придти за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Повторюсь, идет чемпионат – кричите, что угодно. Это часть игры, я ее принимаю.

Для меня был шок, что команду, которая вышла на чемпионат Европы, оскорбляют, и не важно кого. Если бы оскорбили любого другого, я бы так же не подошел бы к ним. Там были женщины, дети и они пытались перекричать, а они продолжали. Это позор, позорище. Дзюбу или кого-то другого… Нет клубных принадлежностей.

Мне что, им каждый раз выходить и что-то объяснять? Мы не должны с этими вещами заигрывать. Есть черное, есть белое. У нас все такие толерантные, мы все обходим. Есть проблема определенная, так давайте ее решать. Конкретно, какая есть претензия к сборной России? Когда говорят, что мы Бельгии проиграли безвольно – это же вообще чушь. Мы хотели с ними на равных играть, мы бились и сражались, но проиграли и признаем это. Если в следующий раз будет с Бельгией игра, мы опять будем искренне верить, что мы можем их победить. Я буду верить до конца своих дней, что мы можем их победить», – сказал Дзюба в эфире «Россия 24».

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