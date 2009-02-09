Матч «Ман Сити» – «Вест Хэм» перенесен из-за шторма «Киара»

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за погодных условий.

Игра отложена на другой день в интересах безопасности болельщиков и обслуживающего персонала на стадионе в связи с экстремальными и обостряющимися погодными условиями.

О новой дате и времени проведения игры пока не сообщается.

Резкое ухудшение погодных условий связано с надвигающимся на Англию штормом «Киара».

«Кира» – гэльское имя шотландских горцев, данное шторму из-за того, что в Европе под него первыми попали Ирландия и Шотландия.