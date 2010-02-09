Нобель Арустамян: «Интерес «Ювентуса» к Алексею Миранчуку сохраняется»

Теги Локомотив Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Нобель Арустамян Алексей Миранчук Футбол

Журналист Нобель Арустамян заявил, что «Ювентус» сохраняет интерес к хавбеку «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить.

Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», – заявил Арустамян.

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