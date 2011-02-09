Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Рубин» против юрмальсого «Спартака»

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.
«Зенит» сыграет с ЦСКА, а также проведет матч с «Ленинградцем» – в игре примут участие футболисты, не задействованные во встрече против ЦСКА.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
Рубин Россия – Спартак Юрмала Латвия – 12:00
«Рубин»: Дюпин, Степанов, Сантос, Старфельт, Данченко, Коновалов, Абильгор, Кварацхелия, Евтич, Давиташвили, Игнатьев.
Ла-Нусия, Испания
Зенит – ЦСКА – 15:00
Бенидорм, Испания
Зенит – Ленинградец – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.