Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Рубин» против юрмальсого «Спартака»

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Премьер-лиге.

«Зенит» сыграет с ЦСКА, а также проведет матч с «Ленинградцем» – в игре примут участие футболисты, не задействованные во встрече против ЦСКА.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

Рубин Россия – Спартак Юрмала Латвия – 12:00

«Рубин»: Дюпин, Степанов, Сантос, Старфельт, Данченко, Коновалов, Абильгор, Кварацхелия, Евтич, Давиташвили, Игнатьев.

Ла-Нусия, Испания

Зенит – ЦСКА – 15:00

Бенидорм, Испания

Зенит – Ленинградец – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.