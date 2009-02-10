🐍«Интер» победил «Милан» в дерби, уйдя с 0:2, и догнал «Юве» в борьбе за титул😲

В 23-м туре Серии А «Интер» одержал волевую победу над «Миланом». (4:2), уступая 0:2 по ходу матча.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.
Победа в миланском дерби позволила «Интеру» догнать «Ювентус» в борьбе за скудетто. «Бьянконери» и «нерадзурри» лидируют в Серии А, набрав по 54 очка. Победу в их единственном пока очном матче 6 октября одержал «Ювентус» (2:1). Команды вновь встретятся во втором круге чемпионата, эта игра пройдет через три недели в Турине.
Уже в ближайшем, 24-м, туре «Интеру» предстоит матч против еще одного претендента на скудетто – «Лацио». Игра пройдет 16 февраля.
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 40 Ребич, 0:2 – 45 Ибрагимович, 1:2 – 51 Брозович, 2:2 – 53 Весино, 3:2 – 70 де Врей, 4:2 – 90 Лукаку.
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Интер –
Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг (Бираги, 90), Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.
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Милан –
Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).