🐍«Интер» победил «Милан» в дерби, уйдя с 0:2, и догнал «Юве» в борьбе за титул😲

В 23-м туре Серии А одержал волевую победу над «Миланом». (4:2), уступая 0:2 по ходу матча.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Победа в миланском дерби позволила «Интеру» догнать «Ювентус» в борьбе за скудетто. «Бьянконери» и «нерадзурри» лидируют в Серии А, набрав по 54 очка. Победу в их единственном пока очном матче 6 октября одержал «Ювентус» (2:1). Команды вновь встретятся во втором круге чемпионата, эта игра пройдет через три недели в Турине.

Уже в ближайшем, 24-м, туре «Интеру» предстоит матч против еще одного претендента на скудетто – «Лацио». Игра пройдет 16 февраля.

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