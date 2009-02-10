🐍«Интер» победил «Милан» в дерби, уйдя с 0:2, и догнал «Юве» в борьбе за титул😲

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

В 23-м туре Серии А «Интер» одержал волевую победу над «Миланом». (4:2), уступая 0:2 по ходу матча.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Победа в миланском дерби позволила «Интеру» догнать «Ювентус» в борьбе за скудетто. «Бьянконери» и «нерадзурри» лидируют в Серии А, набрав по 54 очка. Победу в их единственном пока очном матче 6 октября одержал «Ювентус» (2:1). Команды вновь встретятся во втором круге чемпионата, эта игра пройдет через три недели в Турине.

Уже в ближайшем, 24-м, туре «Интеру» предстоит матч против еще одного претендента на скудетто – «Лацио». Игра пройдет 16 февраля.

Интер – Милан 4:2 (0:2, 4:0)
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40 Ребич, 0:2 – 45 Ибрагимович, 1:2 – 51 Брозович, 2:2 – 53 Весино, 3:2 – 70 де Врей, 4:2 – 90 Лукаку.
ИнтерПаделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг (Бираги, 90), Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.
МиланДоннарумма, Тео, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Лукас Пакета, 81), Кастильехо (Рафаэл Леау, 80), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).
Предупреждения:
Весино (47), Барелла (55), Шкриньяр (55), Кессиэ (62), Конти (79), Лукаку (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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