Смолов дебютировал в старте «Сельты»: 2 удара, 12 точных пасов, 1 желтая. Сегодня ему исполнилось 30

Форвард «Сельты» Федор Смолов впервые вышел в стартовом составе на матч 23-го тура с «Севильей» (2:1).

Россиянин, которому сегодня исполнилось 30 лет, провел на поле 88 минут. За это время он нанес 2 удара, один из которых – из-за пределов штрафной на 35-й минуте – пришелся в нижний правый угол ворот и был отражен голкипером .

На счету Смолова 12 точных передач и 10 неточных, а также три фола, за один из которых он получил желтую карточку на 80-й минуте.

Смолов ранее перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи.

«Сельта» Смолова победила «Севилью» – 2:1. Федор отыграл 88 минут, выйдя в основе