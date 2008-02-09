Дзюба о «Тоттенхэме»: «Интерес был, но «Зенит» мне сказал: «Нет». Я уважительно отношусь к Миллеру»

Нападающий Артем Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм».

«Сейчас зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает.

Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках – от , я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет».

Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем [Миллером], я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то…

Если бы меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей своей стороны спрошу». Вот и все», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».