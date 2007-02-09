Ротенберг о трех поражениях на Шведских играх: «КХЛ и сборная – это большая разница. Тяжело подстроиться под скорости»

Первый вице-президент ФХР оценил результат на третьем этапе .

«Мы годами подводили многих игроков – это планомерная подготовка, тройку Иван Морозов – – Кирилл Марченко мы готовили четыре года для того, чтобы они могли играть за национальную сборную.

То, что они играют в России, в на высоком уровне и выступают за сборную страны – это очень хороший показатель. Мы видим разницу между уровнем в КХЛ и играми в сборной – это большая разница.

Где-то игрокам было тяжело подстроиться под эти скорости, но к третьей игре они уже адаптировались и показали качественную игру.

Мы проверили многих игроков, идет подготовка к чемпионату мира, мы придерживаемся своей идеологии, смотрим вперед. Важно, чтобы все понимали, насколько игроки отдали все силы, но этого не хватило.

В принципе, сегодняшняя игра [со сборной Чехии] по всем показателям была нашей, это очень хороший опыт для игроков, они теперь понимают уровень и на будущее уже будут готовы к этим скоростям, приезжая в сборную.

Однозначно, что эти поражения нас не радуют, мы никогда не согласимся с такими результатами. Тем не менее это подготовка к чемпионату мира, это для нас самое важное.

Победа в Евротуре не гарантирует нам победы на чемпионате мира. Мы готовимся к чемпионату мира, имея в виду Олимпиаду-2022», – сказал Ротенберг.

Россия проиграла все 3 матча на Шведских играх и заняла последнее место