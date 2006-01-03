Игроки «МЮ» уверены в уходе Погба летом (The Times)

Футболисты ожидают, что хавбек Поль Погба покинет клуб летом, сообщает The Times.

Также руководство команды встревожено поведением агента француза Мино Райолы. Боссы «МЮ» считают, что представитель Погба пытается сделать так, чтобы Поль перешел в другой клуб.

Ранее полузащитник пропустил весь октябрь и ноябрь из-за травмы. В декабре француз провел 2 матча, но усугубил повреждение, поэтому ему потребовалась операция.

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел за «Юнайтед» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.