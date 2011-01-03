Чалов входит в шорт-лист «Брайтона» (Sky Sports)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен нескольким клубам в Англии, сообщает Sky Sports.

21-летний игрок входит в шорт-лист . Также «Кристал Пэлас» по-прежнему заинтересован в трансфере Чалова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА летом отклонил предложение «Кристал Пэлас» в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.

Также появлялась информация об интересе к Чалову со стороны «Челси».

Статистику нападающего можно изучить здесь.

Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)

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