«Ливерпулю» разрешили играть с нашивкой победителей ЧМ в ЛЧ и Кубке Англии. В АПЛ – нет

сыграет в форме с золотой нашивкой победителя чемпионата мира среди клубов в матче Кубка Англии против , сообщает журналист Джеймс Пирс.

По информации источника, клуб получил разрешение на то, чтобы выступать в форме с этой нашивкой в матчах Кубка Англии и Лиги чемпионов. Однако руководство Премьер-лиги запретило клубу надевать особую форму на матчи чемпионата.

Напомним, ранее лига разрешила «Ливерпулю» провести лишь один матч в форме с золотой нашивкой – против «Вулверхэмптона».

АПЛ все же разрешила «Ливерпулю» сыграть с нашивкой клубных чемпионов мира – один матч. Клуб считает, что лига должна гордиться его победой