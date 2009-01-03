«Тур де Ски». 5-й этап. Йохауг, Остберг, Венг и Непряева выступят в масс-старте на 10 км «классикой»

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3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет 5-й этап «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

Начало – 15.15 по московскому времени (3 января), прямая трансляция – на телеканале Eurosport

Общий зачет после 4-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:22.05,0

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 22,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 22,0

4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0

5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 50,0

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 51,0

7. Анамария Лампич (Словения) – 1.25,0

8. Тириль Венг (Норвегия) – 1.34,0

9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.09,0

10. Джессика Диггинс (США) – 2.16,0

11. Катарина Хенниг (Германия) – 2.23,0

12. Тереза Штадлобер (Австрия) –2.26,0

13. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.29,0...

22. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.59,0...

26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.31,0...

34. Анна Нечаевская (Россия) – 6.08,0...

36. Лидия Дуркина (Россия) – 6.16,0

37. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.19,0...

46. Диана Головань (Россия) – 7.57,0

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