«Тур де Ски». 5-й этап. Йохауг, Остберг, Венг и Непряева выступят в масс-старте на 10 км «классикой»

3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет 5-й этап «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
Начало – 15.15 по московскому времени (3 января), прямая трансляция – на телеканале Eurosport
Общий зачет после 4-го этапа
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:22.05,0
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 22,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 22,0
4. Хайди Венг (Норвегия) – 38,0
5. Астрид Якобсен (Норвегия) – 50,0
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 51,0
7. Анамария Лампич (Словения) – 1.25,0
8. Тириль Венг (Норвегия) – 1.34,0
9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.09,0
10. Джессика Диггинс (США) – 2.16,0
11. Катарина Хенниг (Германия) – 2.23,0
12. Тереза Штадлобер (Австрия) –2.26,0
13. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.29,0...
22. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.59,0...
26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.31,0...
34. Анна Нечаевская (Россия) – 6.08,0...
36. Лидия Дуркина (Россия) – 6.16,0
37. Анна Жеребятьева (Россия) – 6.19,0...
46. Диана Головань (Россия) – 7.57,0