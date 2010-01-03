ATP Cup. Россия – Италия. Хачанов ведет у Травальи, Медведев сыграет с Фоньини

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Сборная России матчем против Италии стартует на ATP Cup не раньше 12:30 по Москве.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап


Группа D

 

Команды  Встречи W L Баланс
Россия        
Италия        
США 3  1  2  1-2
Норвегия  2  1  2-1

Россия – Италия

Карен Хачанов (Россия) – Стефано Травальи (Италия) – 7:5, второй сет

Даниил Медведев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия)

Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия)

Норвегия – США – 2:1

Тэйлор Фриц (США) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:2, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия) – Джон Изнер (США) – 6:7, 7:6, 7:5

Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США) – 6:4, 3:6, 10:5

 

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