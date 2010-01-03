ATP Cup. Россия – Италия. Хачанов ведет у Травальи, Медведев сыграет с Фоньини

Сборная России матчем против Италии стартует на ATP Cup не раньше 12:30 по Москве.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа D
|Команды
|Встречи
|W
|L
|Баланс
|Россия
|Италия
|США
|3
|1
|2
|1-2
|Норвегия
|3
|2
|1
|2-1
Россия – Италия
Карен Хачанов (Россия) – Стефано Травальи (Италия) – 7:5, второй сет
Даниил Медведев (Россия) – Фабио Фоньини (Италия)
Даниил Медведев/ Карен Хачанов (Россия) – Симоне Болелли/ Фабио Фоньини (Италия)
Норвегия – США – 2:1
Тэйлор Фриц (США) – Виктор Дурасович (Норвегия) – 6:2, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия) – Джон Изнер (США) – 6:7, 7:6, 7:5
Виктор Дурасович/ Каспер Рууд (Норвегия) – Остин Крайчек/ Раджив Рам (США) – 6:4, 3:6, 10:5