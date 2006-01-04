Пеп Гвардиола: «Провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил свою работу в текущем сезоне.

– Вы говорили, что после двух прекрасных сезонов нормально больше проигрывать. Вы согласны, что этот сезон отчасти провальный?

– Я полностью согласен, мой друг. Полностью.

Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с «Барселоной», когда мы выиграли шесть трофеев. После этого каждый сезон я провалил. Я согласен, – сказал Гвардиола.

«Барселона» под руководством Гвардиолы в 2009 году выиграла шесть трофеев – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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