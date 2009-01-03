«Тур де Ски». 5-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо и Нисканен пробегут классический масс-старт на 15 км

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3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет 5-й этап «Тур де Ски». Мужчины пробегут классический масс-старт на 15 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 17.15 по московскому времени (3 января), прямая трансляция – на телеканале Eurosport

Общий зачет после 4-го этапа

1. Александр Большунов (Россия) – 1:44.55,0

2. Сергей Устюгов (Россия) – 16,0

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 26,0

4. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.00,0

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.10,0

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.16,0

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.18,0

8. Артем Мальцев (Россия) – 1.19,0

9. Шюр Рете (Норвегия) – 1.22,0

10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.36,0

11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.40,0

12. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.43,0...

16. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.07,0

17. Иван Якимушкин (Россия) – 2.25,0...

19. Андрей Ларьков (Россия) – 2.59,0...

21. Денис Спицов (Россия) – 3.05,0

44. Глеб Ретивых (Россия) – 5.32,0

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