«Тур де Ски». 5-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо и Нисканен пробегут классический масс-старт на 15 км

3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет 5-й этап «Тур де Ски». Мужчины пробегут классический масс-старт на 15 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 17.15 по московскому времени (3 января), прямая трансляция – на телеканале Eurosport
Общий зачет после 4-го этапа
1. Александр Большунов (Россия) – 1:44.55,0
2. Сергей Устюгов (Россия) – 16,0
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 26,0
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.00,0
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.10,0
6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.16,0
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.18,0
8. Артем Мальцев (Россия) – 1.19,0
9. Шюр Рете (Норвегия) – 1.22,0
10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.36,0
11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.40,0
12. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.43,0...
16. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.07,0
17. Иван Якимушкин (Россия) – 2.25,0...
19. Андрей Ларьков (Россия) – 2.59,0...
21. Денис Спицов (Россия) – 3.05,0
44. Глеб Ретивых (Россия) – 5.32,0