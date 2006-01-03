Экс-хавбек ЦСКА Тошич о том, как россияне относятся к Путину: «Любят его. Он вернул им чувство собственного достоинства»

Полузащитник «Партизана» , выступавший ранее за ЦСКА, поделился мнением о президенте РФ Владимире Путине и о Москве.

«Нравится ли россиянам Путин? Не то что нравится – они любят его! Они доверяют своему президенту, он вернул им чувство собственного достоинства. Россию уважают в мире благодаря Путину. Россияне, поверьте, это высоко ценят.

Еще один пример. На каком бы континенте я ни был, везде слышна русская речь. Присутствие русских расширяется, при этом они не особо интересуются другими языками.

Что касается Москвы, то у меня есть друзья, которые были там в 90-е и они говорят, что тогда там ничего не было. А теперь?

Город стал красивым, развивается, появился «Москва-Сити» – своего рода кусочек Дубая! Небоскребы в 80 этажей, апартаменты, рестораны, торговые центры…» – сказал Тошич.